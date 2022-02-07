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Какое сливочное масло сейчас без «пальмы»? Показываем список из 8 марок

Какое сливочное масло сейчас без «пальмы»? Показываем список из 8 марок

Качество сливочного масла всегда было достаточно большой проблемой. Потому что производство этого продукта имеет высокую себестоимость, из-за чего всегда есть соблазн использовать не натуральные ингредиенты, а разного рода суррогаты и заменители.

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