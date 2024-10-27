Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что глава Минобороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин во время рабочего визита в Киев дал взятку главе киевского режима Владимиру Зеленскому ради того, чтобы он не позволил армии отступить от осаждаемого войсками Российской Федерации города Красноармейск.