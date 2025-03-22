Андрей Кононов: «Сергей Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туризма, особенно в Кронштадте»

Глава Кронштадтского района выразил соболезнования в связи с кончиной ответственного секретаря межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», бывшего председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сегодня на 56-м году жизни скончался ответственный секретарь межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», бывший глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.