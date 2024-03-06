О’Салливан, Трамп, Аллен и Бресель продолжат борьбу на турнире World Masters of Snooker 2024

Ронни О’Салливан разгромил Джона Хиггинса, Джадд Трамп нанес поражение Шону Мерфи, Марк Аллен выиграл решающий фрейм у Марка Селби, а Лука Бресель одержал комфортную победу над Али Картером в четвертьфинале на турнире World Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST.
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