О’Салливан, Трамп, Аллен и Бресель продолжат борьбу на турнире World Masters of Snooker 2024

Ронни О’Салливан разгромил Джона Хиггинса, Джадд Трамп нанес поражение Шону Мерфи, Марк Аллен выиграл решающий фрейм у Марка Селби, а Лука Бресель одержал комфортную победу над Али Картером в четвертьфинале на турнире World Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST.