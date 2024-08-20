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Как декорировать оконные откосы

Как декорировать оконные откосы

Покажем, как можно оформить откосы при помощи шпаклёвки, ракушек и цветных камней. Перед началом работы загрунтуйте поверхность составом с кварцевым песком, который подходит для тяжёлых отделок (толщиной более 5 мм).

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