Как декорировать оконные откосы

Покажем, как можно оформить откосы при помощи шпаклёвки, ракушек и цветных камней. Перед началом работы загрунтуйте поверхность составом с кварцевым песком, который подходит для тяжёлых отделок (толщиной более 5 мм).
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