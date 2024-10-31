ФНС получает полномочия по регулированию майнинга: закон подписан Путиным Ирэн Орлонская25 октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным.
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