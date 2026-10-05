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Исполнитель шансона Леонид Телешев умер в 64 года после долгой борьбы с раком

Исполнитель шансона Леонид Телешев умер в 64 года после долгой борьбы с раком

Вечером 4 октября ушел из жизни исполнитель русского шансона Леонид Телешев, который был близким другом Михаила Круга.

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