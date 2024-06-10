Украина за неделю. Мир, приемлемый не только для Зеленского

© коллаж Украина.РуСегодня 519 прочитали ТЦК мобилизует 21-летних, народ винит "коррумпированное окружение" Зеленского, США и ЕС не могут договориться о замороженных российских активах и призывают к контролю за эскалацией, Зеленский получает пустые обещания в Нормандии, мир начинает обсуждать саммит мира с участием РФ, а Путин готов искать, с кем подписывать мирный договор.