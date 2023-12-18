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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влад Голдин лидирует в NCAA по проценту реализации с игры (75,9%): «На мне каждый раз теперь сдваиваются. Мне лично не особо это нравится»

Центровой университета Флорида Атлантик Влад Голдин рассказал, что команды начали намного чаще использовать на нем двойную опеку.

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