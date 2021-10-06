Популярные статьи

Свежие комментарии

  • avershin1947mailru Авершин
    На конец то дошло, чем людей, особенно молодёжь удержать на Дальнем Востоке, но мне кажется до правительства это не д...Пошлину на правор...
  • Ингерман Ланская
    тюююю, трагедия... в совке каждое лето по 2-3 месяца горячую воду отключали, да и в другие сезоны отключения на неск...Без горячей воды ...
  • Мария
    объявление выходило, что добровольная основа. И многим мне кажется проще таким образом сдать практику и денег заработатьСтуденты СПбГУ со...

Светлана Калинина раскритиковала благоустройство столицы Бурятии

Светлана Калинина раскритиковала благоустройство столицы Бурятии

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина посетила столицу Бурятии с проверкой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх