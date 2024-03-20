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Глава Nvidia дал понять, что один чип поколения Blackwell будет стоить от $30 000 до $40 000...

Глава Nvidia дал понять, что один чип поколения Blackwell будет стоить от $30 000 до $40 000...

Глава Nvidia дал понять, что один чип поколения Blackwell будет стоить от $30 000 до $40 000Если технические характеристики многих основанных на архитектуре Blackwell вычислительных решений были раскрыты Nvidia на конференции GTC 2024 в начале недели, то о сроках начала их поставок и примерной стоимости компания в целом не распространялась.

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