Смартфоны до 50 тысяч рублей: семь моделей, которые удивляют флагманскими возможностями

Выбор смартфона в ценовом диапазоне около 50 тысяч рублей — задача одновременно простая и сложная. Простая, потому что за эти деньги сегодня можно получить устройство, которое ещё пару лет назад назвали бы полноценным флагманом.
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