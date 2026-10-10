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Наука и Техника

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Смартфоны до 50 тысяч рублей: семь моделей, которые удивляют флагманскими возможностями

Смартфоны до 50 тысяч рублей: семь моделей, которые удивляют флагманскими возможностями

Выбор смартфона в ценовом диапазоне около 50 тысяч рублей — задача одновременно простая и сложная. Простая, потому что за эти деньги сегодня можно получить устройство, которое ещё пару лет назад назвали бы полноценным флагманом.

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