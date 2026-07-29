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The Eurasia Daily news agency

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Whitaker called Ukraine a testing ground of the future

Whitaker called Ukraine a testing ground of the future

The US Permanent Representative to NATO called Ukraine a testing ground of the future. This was stated by Matthew Whitaker during his recent visit to Kiev, where he met with Volodymyr Zelensky and visited an arms exhibition.

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