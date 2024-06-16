Семьи российских заложников организовали массовый митинг в Тель-Авиве

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Родственники удерживаемых в заложниках россиян и представителей других наций, которые находятся в секторе Газа, призвали правительство Израиля к незамедлительному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС.
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