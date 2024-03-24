83-летнего пензенского пенсионера обманула лже-адвокат

В полицию обратился 83-летний пенсионер из города Пензы с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что ему позвонила незнакомка, которая представилась адвокатом и сообщила, что его знакомая попала в ДТП и была госпитализирована.
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