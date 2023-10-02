АЭЗ «Алабуга» установила билборд-призыв у офиса Илона Маска в Лос-Анджелесе

ОЭЗ «Алабуга» установила билборд в Лос-Анджелесе напротив офиса компании Space X Илона Маска. На нем изображена новая штаб-квартира «Алабуги-Политеха», ракета, взлетающая в космос, и фотография Сергея Королева с надписями на латинице.