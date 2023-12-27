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Участников «голой» вечеринки Ивлеевой массово лишают телеэфира и рекламных контрактов

Участников «голой» вечеринки Ивлеевой массово лишают телеэфира и рекламных контрактов

Прошедшее 21 декабря мероприятие с сомнительным дресс-кодом вызвало волну общественного возмущения.Компании массово разрывают контракты с участниками скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, а организаторы корпоративов спешно ищут замену оскандалившимся звездам.

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