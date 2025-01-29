Инопланетяне: Протоиерей Хватов делится своим мнением о внеземной жизни Юлия ЧелкановаВ последние годы вопрос о возможности существования внеземной жизни стал актуальным не только в научных кругах, но и в религиозной среде.
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