С.Н. Лазарев Россия на грани. Как остановить деградацию русского народа и спасти страну? В этом видео: - Главная беда России - Истоки бесправия и произвола власти на Руси - Почему в России всегда воровали - Почему русские пассивны - Почему исказили учение Христа и к чему это привело - Как остановить деградацию русского народа и спасти страну Когда может начаться незаметный, но очень опасный рост гордыни? Человек, занимающийся оккультизмом, духовными практиками, эзотерикой, раскрывает свои способности.