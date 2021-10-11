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Россия на грани. Как остановить деградацию русского народа и спасти страну?

Россия на грани. Как остановить деградацию русского народа и спасти страну?

С.Н. Лазарев Россия на грани. Как остановить деградацию русского народа и спасти страну? В этом видео: - Главная беда России - Истоки бесправия и произвола власти на Руси - Почему в России всегда воровали - Почему русские пассивны - Почему исказили учение Христа и к чему это привело - Как остановить деградацию русского народа и спасти страну Когда может начаться незаметный, но очень опасный рост гордыни? Человек, занимающийся оккультизмом, духовными практиками, эзотерикой, раскрывает свои способности.

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Юрий Ильинов
1968 г. 337. (Гуру). Если магнит мысли действует так явно в мире земном, то сколь же он мощен в Мире Надземном. Ключ к пониманию этого заключается в словах: «В Тонком Мире все движется мыслью». Только продумав и прочувствовав до конца всю глубину этого утверждения, можно приблизиться к пониманию условий послесмертного существования человека. Оно обуславливается его мыслями. Охотничьи угодья краснокожего индейца могут существовать там, вызванные его мыслью, наряду с межпланетными космическими кораблями или сложнейшими электронными аппаратами будущего. Все осуществляется там мыслью в образах и формах, созданных ею из тончайшей материи ментального мира. Диапазон человеческих сознаний, устремлений и идеалов столь широк, и расстояние от полюса Света до полюса тьмы столь велико, что даже трудно представить себе, что творится человеческой мыслью в пространстве, которое вмещает в себя все, что было, что есть и что будет. Но ведет мысль. И мысль мощно магнитна. И то, куда приведет мысль данного человека, всецело зависит от его устремления. И если на Земле человек порождает своей волей свои устремления, то в Мире Надземном уже они ведут его в те сферы или слои пространства, которые соответствуют этим устремлениям духа. Но творец он сам.
Юрий Ильинов
Самый большой в мире атлас — Атлас Кленке — хранится в Берлине в государственной библиотеке. Весит этот атлас более 250 килограммов, а его размеры составляют 175 на 190 сантиметров. Книга была подарена голландским купцом Йоханнесом Кленке королю Англии Карлу II в 1660 году по случаю реставрации монархии.

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