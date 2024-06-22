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Дмитрий Медведев: «Не валяй дурака, Америка!»

Дмитрий Медведев: «Не валяй дурака, Америка!»

Дмитрий Медведев назвал бредом предложение США по обсуждению нового ДСНВ. Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал невероятное.

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