Немецкий генерал сообщил, что Североатлантический альянс передал Украине «особенный» Storm Shadow.
Запад пустился во все тяжкие: Киев получил тайный «подарок» от НАТО
Комментарии
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Светлана Рычкова Орлова
надо уничтожить Англию...
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6 час.
Нина Грекова
Моё мнение. Надо всем Станам кто в БРИКС - уничтожить, для начала США, чтобы для остальных западных стран - это было предупреждением. Сколько можно гадить на Планете? Сколько людей и детей погибло по вине США и других западных стран? Прощения им нет.
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3 час.
Sergey Иванов
Время, А время бежит и очень быстро." Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
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3 час.
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