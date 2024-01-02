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Запад пустился во все тяжкие: Киев получил тайный «подарок» от НАТО

Запад пустился во все тяжкие: Киев получил тайный «подарок» от НАТО

Немецкий генерал сообщил, что Североатлантический альянс передал Украине «особенный» Storm Shadow.

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Комментарии
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Светлана Рычкова Орлова
надо уничтожить Англию...
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6 час.
Нина Грекова
Моё мнение. Надо всем Станам кто в БРИКС - уничтожить, для начала США, чтобы для остальных западных стран - это было предупреждением. Сколько можно гадить на Планете? Сколько людей и детей погибло по вине США и других западных стран? Прощения им нет.
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3 час.
Sergey Иванов
Время, А время бежит и очень быстро.&quot; Не говори гоп, пока не перепрыгнешь&quot;
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3 час.

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