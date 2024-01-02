Запад пустился во все тяжкие: Киев получил тайный «подарок» от НАТО

Нина Грекова

Моё мнение. Надо всем Станам кто в БРИКС - уничтожить, для начала США, чтобы для остальных западных стран - это было предупреждением. Сколько можно гадить на Планете? Сколько людей и детей погибло по вине США и других западных стран? Прощения им нет.