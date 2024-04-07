Авария Риккардо и Албона признана гоночным инцидентом

Стюарды не стали наказывать пилотов за аварию на первом круге Гран-при Японии. Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо и представитель «Уильямса» Алекс Албон дошли до контакта на старте заезда, после чего врезались в барьеры и сошли.