Авария Риккардо и Албона признана гоночным инцидентом

Стюарды не стали наказывать пилотов за аварию на первом круге Гран-при Японии. Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо и представитель «Уильямса» Алекс Албон дошли до контакта на старте заезда, после чего врезались в барьеры и сошли.
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