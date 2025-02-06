Преодолеет ли биткоин критические уровни поддержки

В настоящее время биткоин находится на ключевом пороге поддержки. Криптовалютный стратег Али Мартинес предупредил, что падение ниже отметки $92 180 может спровоцировать значительное падение более чем на 10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии