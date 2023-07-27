Илон Маск пытается вернуть в X рекламодателей скидками и угрозами

Социальная сеть Twitter, переименованная X, пытается вернуть рекламодателей с помощью 50-процентной скидки на определенную рекламу и, как сообщается, угрожает удалить золотые метки из профилей компаний, если рекламодатели не начнут тратить деньги.
Социальная сеть Twitter, переименованная X, пытается вернуть рекламодателей с помощью 50-процентной скидки на определенную рекламу и, как сообщается, угрожает удалить золотые метки из профилей компаний, если рекламодатели не начнут тратить деньги.
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