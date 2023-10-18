Украину продали год назад. И покупатель известен. Сенсацию выдал Роберт Кеннеди-младший, заявив, что на самом деле миром владеет лишь одна компания, создающая иллюзию, что их несколько и они конкурируют между собой.
Украину продали американцу Финку: Новый хозяин запретил хоронить солдат
Комментарии
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Silver Kont
Так это же жид, его задача здесь - посеять недоверие к статье, он же этого добивается...
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9 час.
Galina Adler
На конец прошлого года контролировала финансы в размере 8,59 трлн долларов. Чтобы понимать лучше, в одном триллионе — миллион миллионов.
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7 час.
Natalia Ivanova
"Лоуренс Финк — выходец из еврейской семьи"- и это надо знать и запомнить и припомнить.
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34 мин.
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