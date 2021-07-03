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Коке о Педри: «Испании с ним очень повезло. Играть так, как он, крайне сложно»

Полузащитник сборной Испании Коке после матча 1/4 финала Евро-2020 со Швейцарией (1:1, 3:1 по пен.) высоко отозвался о 18-летнем хавбеке Педри.

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