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    Прощать будем, когда Зеля и Ко будут висеть на майдане!Россия заставит в...
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Россия заставит всех заплатить по счетам

Россия заставит всех заплатить по счетам

  Западники, требуя удары по России, похоже, живут в плену старых клише из плохо переведенных романов Leo Tolstoy.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Есть всепрощение, об этом пусть позаботятся служители церкви. Есть месть - это дело тех, кто не может простить. А есть правосудие и справедливое наказание, вплоть до...
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10 час.
b
borzov
мечты, однако... не при этой власти....тут с укроанациками нянчатся, что уж говорить про гейропу и пнидостан, там ваще никого не трогают
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9 час.
М
ММ
Прощать будем, когда Зеля и Ко будут висеть на майдане!
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4 час.

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