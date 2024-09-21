Россия заставит всех заплатить по счетам

Игорь Кузнецов Есть всепрощение, об этом пусть позаботятся служители церкви. Есть месть - это дело тех, кто не может простить. А есть правосудие и справедливое наказание, вплоть до...

b borzov мечты, однако... не при этой власти....тут с укроанациками нянчатся, что уж говорить про гейропу и пнидостан, там ваще никого не трогают