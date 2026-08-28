Что будет, если подростка из 2026 года посадить за парту советской школы.

Один мой восьмиклассник на днях спросил меня без всякой иронии: «А как вы вообще учились — без телефонов-то?» Я хотел отмахнуться шуткой, но вместо этого поймал себя на другой мысли: а что было бы с ним самим, окажись он на неделю в той школе, где учился я? *** Мне пятьдесят с небольшим, и советскую школу я застал не по учебникам истории, а собственной спиной — форма, сменка в мешке, один учебник на парту, бумажный дневник, который прятать было бесполезно.