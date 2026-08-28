Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что будет, если подростка из 2026 года посадить за парту советской школы.

Что будет, если подростка из 2026 года посадить за парту советской школы.

Один мой восьмиклассник на днях спросил меня без всякой иронии: «А как вы вообще учились — без телефонов-то?» Я хотел отмахнуться шуткой, но вместо этого поймал себя на другой мысли: а что было бы с ним самим, окажись он на неделю в той школе, где учился я? *** Мне пятьдесят с небольшим, и советскую школу я застал не по учебникам истории, а собственной спиной — форма, сменка в мешке, один учебник на парту, бумажный дневник, который прятать было бесполезно.

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