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test mazurok

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🔥 В Севастополе на оборонительной башне Корниловского бастиона от Вечного огня

🔥 В Севастополе на оборонительной башне Корниловского бастиона от Вечного огня зажгли факел Частицу пламени доставят на площадь Нахимова, где произойдет слияние с реликвиями из городов-героев Крыма.

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