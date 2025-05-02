🔥 В Севастополе на оборонительной башне Корниловского бастиона от Вечного огня зажгли факел Частицу пламени доставят на площадь Нахимова, где произойдет слияние с реликвиями из городов-героев Крыма.
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🔥 В Севастополе на оборонительной башне Корниловского бастиона от Вечного огня зажгли факел Частицу пламени доставят на площадь Нахимова, где произойдет слияние с реликвиями из городов-героев Крыма.