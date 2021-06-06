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Актуальная статистика по коронавирусу на 6 июня

Актуальная статистика по коронавирусу на 6 июня

Свежая информация о Covid-19 по Тверской области на 6 июня. Согласно информации Правительства Тверской области, за прошедшие сутки на территории Тверской области зафиксировали 78 случая заражения вирусом.

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