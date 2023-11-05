Суровое чтиво: 5 книг о пиратах, кораблях и головокружительных приключениях

Морская романтика, потрясающие шхуны, суровые штормы и авантюрные приключения — это то, о чем мечтает каждый мальчишка! Если ваш внутренний ребенок по-прежнему грезит морями, пиратами и дальними странствиями, то нужно дать ему возможность насладиться этой эстетикой.