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Суровое чтиво: 5 книг о пиратах, кораблях и головокружительных приключениях

Суровое чтиво: 5 книг о пиратах, кораблях и головокружительных приключениях

Морская романтика, потрясающие шхуны, суровые штормы и авантюрные приключения — это то, о чем мечтает каждый мальчишка! Если ваш внутренний ребенок по-прежнему грезит морями, пиратами и дальними странствиями, то нужно дать ему возможность насладиться этой эстетикой.

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