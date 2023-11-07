Заемщикам приготовится: в России уже повышают ставки по уже выданным кредитам Ирэн ОрлонскаяЮристы напомнили, что увеличение ключевой ставки ЦБ более чем в два раза означает, что теперь деньги будут дороже.
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