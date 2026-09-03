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«Сьон» хочет €3 млн за Нивокази, форвард — €800 тыс. в год. Трансфер в «Оренбург» маловероятен

«Сьон» хочет €3 млн за Нивокази, форвард — €800 тыс. в год. Трансфер в «Оренбург» маловероятен

Как стало известно Sport24, «Оренбург» делал запрос по поводу возможного трансфера нападающего сборной Косово и швейцарского «Сьона» Риленда Нивокази.

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