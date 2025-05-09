Женщина выиграла более 30 тысяч долларов за оскорбление на работе

Трудовой трибунал в Кройдоне (Великобритания) постановил, что сотрудница Национальной службы здравоохранения (NHS) Лорна Рук пострадала на рабочем месте после того, как ее сравнили с антагонистом медиафраншизы "Звездных войн" — Дартом Вейдером.
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