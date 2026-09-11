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FiNE NEWS

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Новый драматический сериал «Пятерка» с Сергеем Безруковым в главной роли

Появились свежие кадры со съемочной площадки драматического сериала «Пятерка», в центре сюжета которого — история миллиардера и инфобизнесмена, оказавшегося в необычной ситуации.

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