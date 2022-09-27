Главврача районной больницы Хакасии подозревают в служебном подлоге

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press ФСБ Республики Хакасия вместе с региональной прокуратурой выявила ряд нарушений, после чего по факту действий главного врача Ширинской межрайонной больницы было заведено уголовное дело по ч.
Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press ФСБ Республики Хакасия вместе с региональной прокуратурой выявила ряд нарушений, после чего по факту действий главного врача Ширинской межрайонной больницы было заведено уголовное дело по ч.
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