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Главврача районной больницы Хакасии подозревают в служебном подлоге

Главврача районной больницы Хакасии подозревают в служебном подлоге

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press ФСБ Республики Хакасия вместе с региональной прокуратурой выявила ряд нарушений, после чего по факту действий главного врача Ширинской межрайонной больницы было заведено уголовное дело по ч.

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