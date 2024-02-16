Ванилла SU
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Ванилла SU

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Вам тяжело долгое время находиться в обществе людей, тишина и покой — ваши лучшие друзья, а это значит, что вы — интроверт.

Вам тяжело долгое время находиться в обществе людей, тишина и покой — ваши лучшие друзья, а это значит, что вы — интроверт.

Что такое интроверсия Все психологические типы можно разделить на две большие группы: те, которые классифицируют приобретенные психические качества, и те, которые учитывают врожденные качества.

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