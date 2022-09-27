Житель Уссурийска убил человека и напал с ножом еще на троих

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины.
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