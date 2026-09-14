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Живая Кубань

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На юге России пассажирка выпала из автобуса на дорогу, но осталась жива

На юге России пассажирка выпала из автобуса на дорогу, но осталась жива

На юге России пассажирка выпала из автобуса на дорогу, но осталась живаСтавропольские следователи начали проверку по факту падения женщины, выходившей из автобуса.

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