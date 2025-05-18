Как безопасно оставить кошку одну на 48 часов: советы ветеринара Ангелины Сиротиной

В интервью радио Sputnik зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, как безопасно оставить кошку дома одну на два дня: советы по воде, окнам и уходу, а также важность домашних условий и способы минимизации стресса для питомцев.
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