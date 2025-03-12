Теннисистка Андреева заявила, что была очень заряжена на матч с Рыбакиной

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что понимала всю сложность матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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