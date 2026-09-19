Главе российского государства Владимиру Путину известен рецепт победы: ему нужно лишь дождаться, пока лидеры стран Европы, сосредоточившись на милитаризации в ущерб своим народам, сами приведут к власти силы, заинтересованные в налаживании диалога с Москвой.