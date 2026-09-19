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«Печат»: Путину известен рецепт победы

«Печат»: Путину известен рецепт победы

Главе российского государства Владимиру Путину известен рецепт победы: ему нужно лишь дождаться, пока лидеры стран Европы, сосредоточившись на милитаризации в ущерб своим народам, сами приведут к власти силы, заинтересованные в налаживании диалога с Москвой.

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