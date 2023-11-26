Премьер Баварии Зедер: ФРГ сейчас находится в серьезном государственном кризисе

Глава Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия сейчас находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство не может закрыть дыру в бюджете.
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