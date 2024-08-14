«Одноклассники» внедрили новую систему приватности публикаций

Пользователям «Одноклассников» стала доступная новая система приватности публикаций. Настройки позволяют сделать контент открытым только для друзей, других пользователей или аудитории сервиса «Увлечения», сообщили в пресс-службе соцсети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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