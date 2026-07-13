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Синнер победил Зверева в финале «Уимблдона», французы негодуют из-за слов экс-премьера Испании про сборную, российские пловцы выиграли медальный зачет на ЧЕ и другие новости

1. Янник Синнер победил Александра Зверева (6:7, 7:6, 6:3, 6:4) в финале и вновь выиграл «Уимблдон».

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