Евросоюз согласовал отказ во временной защите военнообязанным украинцам

Флаг Европы Фото: Wikipedia.org Страны Европейского Союза согласились продлить действие схемы временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2028 года, но исключили из нее военнообязанных граждан Украины.
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