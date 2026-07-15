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Татар-информ

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Евросоюз согласовал отказ во временной защите военнообязанным украинцам

Евросоюз согласовал отказ во временной защите военнообязанным украинцам

Флаг Европы Фото: Wikipedia.org Страны Европейского Союза согласились продлить действие схемы временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2028 года, но исключили из нее военнообязанных граждан Украины.

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