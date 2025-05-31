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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Ну тогда обратно вернуть армянам и пусть между собой разбираются... И подмогу выслать им всех армян с азерами из Росс...Выкрасть Хахалеву...
  • alik3456 Джексон
    Отрядом бульдозеров пройтись по рынку...Выкрасть Хахалеву...
  • alik3456 Джексон
    Надо выкрасть алиева, пашиняна и зеленского и устроить Бои без правил в клетке в прямом эфире на весь мир...Выкрасть Хахалеву...

Прибалты посыпались первыми: "Страшная, лохматая Россия" оказалась раем на земле

Прибалты посыпались первыми: "Страшная, лохматая Россия" оказалась раем на земле

Царьград Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Прибалты посыпались первыми от разразившегося в Европе кризиса, помноженного на недальновидность местных элит.

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Комментарии
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Андрей
Как вы такие дебилойды достали! Ни чего не знаете, не понимаете, только повторяйте чужие мысли! А сами головой думать так и не научились! Вас используют, а потом просто выбрасывают как использованный презерватив, а вы все одно лезет туда ни чего в этом не понимая, только как мантру повторяйте чужие мысли...  Вы относитесь к той категории людей, сочетающие в себе черты либералов и педерастов.
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14 час.
Марина Косачева
Вы тролль? Засланец? Поп Гапон? Ничего не обсудили, но клички всем навешали. По русски - ТРЕПЛО
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12 час.
Лш
Лариса шумбасова
Мне наплевать , что видят прибалты и финны приехавшие скупиться в &quot;лохматую&quot;  Россию / Больше всего не нравится то , что пожрать они едут к нам , но камешек за пазухой у каждого , и они его бросят в любого из нас , даже не стесняясь ничуть . Пусть едут к Урсуле и ее подружке Кайе , там им столько дадут , что не унесут !!!! И не надо сравнивать , что у нас и как у них, пусть у них будет то , что они хотели . А уж жалость вызывать у нас - это вряд ли получится .
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12 час.
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