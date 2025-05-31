Прибалты посыпались первыми: "Страшная, лохматая Россия" оказалась раем на земле

Как вы такие дебилойды достали! Ни чего не знаете, не понимаете, только повторяйте чужие мысли! А сами головой думать так и не научились! Вас используют, а потом просто выбрасывают как использованный презерватив, а вы все одно лезет туда ни чего в этом не понимая, только как мантру повторяйте чужие мысли... Вы относитесь к той категории людей, сочетающие в себе черты либералов и педерастов.

Лш

Лариса шумбасова

Мне наплевать , что видят прибалты и финны приехавшие скупиться в "лохматую" Россию / Больше всего не нравится то , что пожрать они едут к нам , но камешек за пазухой у каждого , и они его бросят в любого из нас , даже не стесняясь ничуть . Пусть едут к Урсуле и ее подружке Кайе , там им столько дадут , что не унесут !!!! И не надо сравнивать , что у нас и как у них, пусть у них будет то , что они хотели . А уж жалость вызывать у нас - это вряд ли получится .