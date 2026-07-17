AMD тайно тестирует генерацию кадров 8x для новых видеокарт Radeon

Энтузиасты обнаружили параметры FSR нового поколения с помощью утилиты RadeonTuner на видеокарте RX 9070 XTAMD тестирует расширенную генерацию кадров Multi-Frame Generation для видеокарт Radeon, которая может создавать до 8 кадров на каждый исходный кадр.
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