AMD тайно тестирует генерацию кадров 8x для новых видеокарт Radeon

Энтузиасты обнаружили параметры FSR нового поколения с помощью утилиты RadeonTuner на видеокарте RX 9070 XTAMD тестирует расширенную генерацию кадров Multi-Frame Generation для видеокарт Radeon, которая может создавать до 8 кадров на каждый исходный кадр.