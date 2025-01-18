ВСУ потеряли 245 бойцов за сутки в ДНР: результаты борьбы войсковой группы "Юг"

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ более 245 военных за сутки в зоне группировки войск "Юг". Улучшив тактическое положение, российские войска нанесли поражение украинским бригадам в районах Северск, Новодмитровка, Часов Яр, Дачное и Константиновка в ДНР.