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Трансатлантическое недоверие: Германия хочет репатриировать свое золото из США

Трансатлантическое недоверие: Германия хочет репатриировать свое золото из США

Совсем недавно получившие власть немецкие консерваторы решили поднять ставки в противостоянии с США. Помимо желания увеличить помощь Украине вопреки воле мирового гегемона, они также начали задавать вопросы о сохранности золотого резерва Германии, некогда размещенного в Америке.

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